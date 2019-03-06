Общество

Устраиваем праздник 8 Марта: танцевальный марафон и финал акции «Охота на мечту»

Общество 06.03.2019 04:00 Реклама
182 0
06.03.2019 04:00

Танцевальный марафон «Мама, я танцую!» начнётся на сцене центрального атриума «Торгушки» 8 марта в 15.00 часов.


«Мы приглашаем волгоградцев и гостей нашего города поздравить самых лучших в мире женщин – любимых мам, бабушек, сестер, всех тех, кто любит, поддерживает и подбадривает, радуются, успокаивают и переживают за нас», — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе  Ворошиловского торгового центра.  
Посетителей ждут:
• Выступления танцевальных коллективов
• Пять станций от игрового пространства «Остап»
• Игровые зоны от Мосигра
• Веаuty - зона
• Заряд положительных эмоций
• Массовый танцевальный флешмоб для мам и т.д.

«Всех участников танцевального марафона ждут подарки, победитель, выбранный независимым жюри, станет обладателем главного приза!», – заявили организаторы мероприятия.
А долгожданный финал акции «Охота на мечту»* пройдет в этот же день с 17.00 - 18.00 часов. Сертификаты на шопинг от 10.000 до 100.000 рублей ждут своих владельцев.

*С 5 ноября 2018 г. по 8 марта 2019 г. за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекрёсток») покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.
Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский»,  по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б
#мамаятанцуювтц #торгушкаслюбовью #охотанамечту

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
28400 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30927 9
В Камышине Волгоградской области ликвидировали аварию на теплосетях
26.02.2019 09:56
16161 7
Общество
05.03.2019 16:00
Общество 05.03.2019 16:00
6357 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 15:38
Общество 05.03.2019 15:38
13887 8 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 15:10
Общество 05.03.2019 15:10
4087 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 14:15
Общество 05.03.2019 14:15
4563 17 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 13:54
Общество 05.03.2019 13:54
702 5 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 12:47
Общество 05.03.2019 12:47
2577 23 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 12:31
Общество 05.03.2019 12:31
16090 50 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 10:50
Общество 05.03.2019 10:50
3949 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 10:34
Общество 05.03.2019 10:34
1990 31 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 05:03
Общество 05.03.2019 05:03
3728 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 19:00
Общество 04.03.2019 19:00
2564 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 17:35
Общество 04.03.2019 17:35
8108 31 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 16:15
Общество 04.03.2019 16:15
1913 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 15:32
Общество 04.03.2019 15:32
7427 15 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 14:23
Общество 04.03.2019 14:23
4366 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

04:00
Устраиваем праздник 8 Марта: танцевальный марафон и финал акции «Охота на мечту»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Жители поселка под Волгоградом требуют закрыть дорогу-убийцу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:26
Чета пенсионеров погибла в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт Смотреть фотографии
17:08
Внимание, розыск!: В Волгограде ищут грабителяСмотреть фотографии
17:03
Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области зверски убит бывший директор школыСмотреть фотографии
16:50
Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП на сумму 70 млрд рублейСмотреть фотографии
16:00
Экс-прокурор Москвы и Волгоградской области устроился в МосводоканалСмотреть фотографии
15:38
«Она была доброй, улыбчивой женщиной»: поселок под Волгоградом в шоке от гибели многодетной матери под колесами самосвала Смотреть фотографииCмотреть видео
15:10
В Волгограде за бюджетный счет восстановят разбитую мусоровозами дорогуСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде отремонтируют проспект УниверситетскийСмотреть фотографии
13:36
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону» Смотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Проезжая часть на Центральной набережной Волгограда станет ширеСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налоговСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде бизнесмен пытался "купить" у полицейского право торговать алкоголемСмотреть фотографии
11:30
Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах Смотреть фотографии
10:59
Жителю Волгоградской области за страсть к оружию грозит 4 года тюрьмыСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области главврача сельской больницы наказали за молчаниеСмотреть фотографии
10:38
«Сады Придонья» применили новые агротехнологииСмотреть фотографии
10:34
Строительство главного собора в Волгограде идет с опережением графикаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощи Смотреть фотографии
08:01
Под Волгоградом при опрокидывании самосвала погибла мать троих детейСмотреть фотографии
07:40
Приволжская РЖД прокомментировала ситуацию со стриптизёршами в вагонном депоСмотреть фотографии
05:03
Школа генералов и депутатов: факультету подготовки следователей Волгоградской академии МВД – 15 летСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Химпром» ушел в руки к «мужественным инвесторам» Cмотреть видео
19:00
Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогодеСмотреть фотографии
17:35
«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области варварски отстреливают косуль и кабанов Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 