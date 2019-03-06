Устраиваем праздник 8 Марта: танцевальный марафон и финал акции «Охота на мечту»

Общество 06.03.2019 04:00 Реклама
182 0
06.03.2019 04:00
Танцевальный марафон «Мама, я танцую!» начнётся на сцене центрального атриума «Торгушки» 8 марта в 15.00 часов.
«Мы приглашаем волгоградцев и гостей нашего города поздравить самых лучших в мире женщин – любимых мам, бабушек, сестер, всех тех, кто любит, поддерживает и подбадривает, радуются, успокаивают и переживают за нас», — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ворошиловского торгового центра.
Посетителей ждут:
• Выступления танцевальных коллективов
• Пять станций от игрового пространства «Остап»
• Игровые зоны от Мосигра
• Веаuty - зона
• Заряд положительных эмоций
• Массовый танцевальный флешмоб для мам и т.д.
«Всех участников танцевального марафона ждут подарки, победитель, выбранный независимым жюри, станет обладателем главного приза!», – заявили организаторы мероприятия.
А долгожданный финал акции «Охота на мечту»* пройдет в этот же день с 17.00 - 18.00 часов. Сертификаты на шопинг от 10.000 до 100.000 рублей ждут своих владельцев.
*С 5 ноября 2018 г. по 8 марта 2019 г. за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекрёсток») покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.
Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский», по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б
#мамаятанцуювтц #торгушкаслюбовью #охотанамечту
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
28400 4
16.02.2019 09:39
30927 9
26.02.2019 09:56
16161 7
Экс-прокурор Москвы и Волгоградской области устроился в Мосводоканал05.03.2019 16:00
«Она была доброй, улыбчивой женщиной»: поселок под Волгоградом в шоке от гибели многодетной матери под колесами самосвала05.03.2019 15:38
В Волгограде за бюджетный счет восстановят разбитую мусоровозами дорогу05.03.2019 15:10
В Волгограде отремонтируют проспект Университетский05.03.2019 14:15
Жителей частного сектора в Волгограде избавили от соседства с крысами05.03.2019 13:54
Проезжая часть на Центральной набережной Волгограда станет шире05.03.2019 12:47
В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»05.03.2019 12:31
В Волгоградской области главврача сельской больницы наказали за молчание05.03.2019 10:50
Строительство главного собора в Волгограде идет с опережением графика05.03.2019 10:34
Школа генералов и депутатов: факультету подготовки следователей Волгоградской академии МВД – 15 лет05.03.2019 05:03
Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогоде04.03.2019 19:00
«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублей04.03.2019 17:35
Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогой04.03.2019 16:15
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалилась04.03.2019 15:32
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджета04.03.2019 14:23
Реклама