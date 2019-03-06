Устраиваем праздник 8 Марта: танцевальный марафон и финал акции «Охота на мечту»

Танцевальный марафон «Мама, я танцую!» начнётся на сцене центрального атриума «Торгушки» 8 марта в 15.00 часов.









«Мы приглашаем волгоградцев и гостей нашего города поздравить самых лучших в мире женщин – любимых мам, бабушек, сестер, всех тех, кто любит, поддерживает и подбадривает, радуются, успокаивают и переживают за нас», — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ворошиловского торгового центра.

Посетителей ждут:

• Выступления танцевальных коллективов

• Пять станций от игрового пространства «Остап»

• Игровые зоны от Мосигра

• Веаuty - зона

• Заряд положительных эмоций

• Массовый танцевальный флешмоб для мам и т.д.





«Всех участников танцевального марафона ждут подарки, победитель, выбранный независимым жюри, станет обладателем главного приза!», – заявили организаторы мероприятия.

«Охота на мечту»* пройдет в этот же день с 17.00 - 18.00 часов. Сертификаты на шопинг от 10.000 до 100.000 рублей ждут своих владельцев. А долгожданный финал акциипройдет в этот же день с 17.00 - 18.00 часов. Сертификаты на шопинг от 10.000 до 100.000 рублей ждут своих владельцев.





*С 5 ноября 2018 г. по 8 марта 2019 г. за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекрёсток») покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.

Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский», по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.

Возрастное ограничение: 18+

Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б

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