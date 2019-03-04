Общество 04.03.2019 12:09
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04.03.2019 12:09
Мотострелки соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отработают тактику ведения ночного боя на новейших БМП-3М, в рамках двусторонних батальонных тактических учений. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, два мотострелковых батальона приступили к проведению двусторонних тактических учений с боевой стрельбой, в которых впервые задействованы новейшие БМП-3М, недавно поступившие в соединение. Модернизированные боевые машины оснащены комбинированным прицелом - прибором наблюдения дальномером "Содема" с дневным визирным и тепловизионным каналами.
В течение недели командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми
подразделениями отработают ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.
В учении принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники и авиации, в том числе: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3М, самоходные артиллерийские орудия "Мста-С", а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.
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