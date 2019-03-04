В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домах

Общество 04.03.2019 11:03
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04.03.2019 11:03
МУП «Еланское коммунальное хозяйство» обязано провести проверку дымовых и вентиляционных каналов в 27 многоквартирных домах, расположенных на территории Еланского городского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял районный суд по иску прокурора. Муниципальное унитарное предприятие должно исполнить судебное решение в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
Согласно материалам дела, прокурор Еланского района подал административное исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц о признании бездействия незаконным и понуждении МУП к устранению нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.
Установлено, что между МУП «Еланское коммунальное хозяйство» и жильцами 49 многоквартирных домов, расположенных на территории Еланского городского поселения, заключены договоры на оказание коммунальных услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества. Пунктом 2.2 приложения № 2 к договору предусмотрена обязанность МУП производить периодические проверки дымовых и вентиляционных каналов. Т.е сотрудники этого учреждения должны проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах в помещениях установки бытового газоиспользующего оборудования, состояние соединительных труб с дымовым каналом, выявлять утечки газа и прочее. Такие проверки должны проводиться не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).
Проверкой, проведенной в июле 2018 года, прокуратурой района установлено, что МУП «Еланское КХ» не проведена проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов более 25% квартир расположенных на территории Еланского городского поселения. В связи с указанными нарушениями директору МУП «Еланское КХ» внесено представление. Однако после внесения представления установлено, что предприятием осуществлена проверка дымовых и вентиляционных каналов лишь в 1 многоквартирном доме. Таким образом, вопреки вышеуказанным требованиям законодательства, МУП «Еланское КХ» в 2018 году проведена проверка вентиляционных и дымовых каналов лишь в 22 из 49 многоквартирных домах.
Отметим, что представитель МУП «Еланское КХ» в судебное заседание не явился, предоставив заявление о признании исковых требований.
Решение в законную силу пока не вступило. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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