В Волжском часть школы признали аварийной

Управлением образования Волжского принято решение о приостановке деятельности корпуса школы № 19. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. С 4 марта учащиеся начальной школы будут переведены в основной корпус школы № 19. Учебный процесс будет осуществляться в две смены. Решение о приостановке деятельности всего корпуса является вынужденным. По результатам проведенного специализированной организацией ОАО «Гипрорезинотехника» было установлено, что технического состояние левого крыла здания школы (второй корпус) является аварийным. При этом правое крыло здания школы второго корпуса признано ограниченно работоспособным.

Здание школы было возведено более 52 лет назад, основные дефекты и повреждения конструкций обусловлены длительным сроком эксплуатации здания. Осадочные и просадочные деформации грунта вызвали в стенах здания значительные напряжения, являющиеся главным фактором образования трещин.

При появлении трещин был организован оперативный мониторинг за состоянием здания на здании образовательного учреждения. В августе 2018 года зафиксировано расхождение контрольных маячков. Было принято решение закрыть крыло корпуса. Из-за отсутствия свободных помещений 6 классов были переведены на обучение во вторую смену. Затем специалисты провели техническое обследование несущих конструкций.



