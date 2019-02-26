Мерзли два дня: В Камышине Волгоградской области ликвидировали аварию на теплосетях

Общество 26.02.2019 16:56
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26.02.2019 16:56
Подача тепла и горячей воды в дома камышан сегодня восстановлена. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, в ОАО «КамышинТеплоЭнерго» отчитались о завершении работ.
Напомним, ранее теплоснабжающая компания в связи с проведением неотложных ремонтных работ по улице Ленина временно ограничила подачу ресурса потребителям. Для оперативного устранения порыва на теплосети были привлечены три аварийных бригады общей численностью 50 человек, спецтехника. В мэрии Камышина накануне причиной прекращения подачи тепла назвали ремонтные работы по устранению последствий аварии на Камышинской ТЭЦ. В воскресенье вечером на подстанции, принадлежащей Камышинским межрайонным электрическим сетям, произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего нарушилась циркуляция теплосети. Вчера было восстановлено теплоснабжение в части домов Камышина, сегодня весь город стал получать тепло.
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