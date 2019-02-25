Общество

В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотика

Общество 25.02.2019 15:38
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25.02.2019 15:38


Сегодня приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда 35-летний Николай Бакиров признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Оксану Черединину.  С учетом мнения государственного обвинения, Николая Бакирова приговорили к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что в октябре 2018 года Бакиров, действуя в составе группы лиц, получил от координатора инструкцию по распространению наркотиков. Действуя согласно полученным указаниям сообщника, Бакиров нашел в одном из тайников на территории Краснооктябрьского района закладку со 100 полимерными пакетиками синтетических наркотиков общей массой более 30 г, чтобы затем распространить их путем индивидуальных закладок. Курьер был задержан сотрудниками ОП №2 УМВД России по Волгограду. 
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении сообщника Бакирова выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.


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