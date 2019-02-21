Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублей





Более чем в 5 миллионов рублей обойдутся услуги по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на «Волгоград Арене» в дни проведения трех матчей с участием «Ротора». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, около 2,2 миллиона рублей выделено на работу стационарных технических средств досмотра –интроскопов (рентгеновских досмотровых установок), еще немногим более 3 миллионов рублей придется потратить клубу на услуги контролеров-распорядителей. Напомним, волгоградский «Ротор» будет принимать у себя дома «Спартак-2» 3 марта, 17 марта – «Химки», а 24 марта – «Сибирь» (Новосибирск).

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что волгоградский клуб «Ротор» заплатит почти 19 миллионов рублей за восемь игр и предматчевых тренировок на стадионе «Волгоград Арена». Деньги получит собственник спортивного сооружения – ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Заключенный контракт действует с 9 января по 31 мая 2019 года.



