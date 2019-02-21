



Сегодня профильный комитет Волгоградской облдумы рекомендовал заксобранию включить в общественную палату региона митрополита Феодора. Как стало известно ИА «Высота 102», его кандидатуру в парламент внесла Волгоградская епархия. Комитет по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики сегодня рассмотрел данное обращение – парламентарии единогласно поддержали данную инициативу. Сам Феодор присутствовал на обсуждении в заксобрании. По окончании заседания депутаты провели для него небольшую экскурсию по областной думе.

Одно место в общественной палате оказалось вакантным в связи с досрочным сложением полномочий бывшего епископа Городищенского Андрея Игумнова. Постановление о включение митрополита в состав коллегиального органа депутаты примут на ближайшем заседании облдумы 26 февраля.

Напомним, решение о назначении 45-летнего епископа Феодора (Казанова) главой Волгоградской митрополии было принято в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года. В течение трех последних лет он управлял Переславской и Угличской епархией. 3 января 2019 года в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Феодора в сан митрополита. Митрополит Герман, который долгое время возглавлял Волгоградскую митрополию, ушел на покой в возрасте 81 года.







