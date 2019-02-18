Общество 18.02.2019 15:50
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18.02.2019 15:50
Лестничный подъемник приобретен для маломобильных пассажиров скоростного трамвая в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, новое устройство позволит оказывать более технологичную помощь маломобильной группе населения при спуске и подъеме по ступеням, ведущим к станциям метротрама. Габариты и небольшой вес нового оборудования делает возможным оперативно перемещать его между всеми платформами, расположенными в тоннельной части волгоградской "подземки".
Лестничный гусеничный подъемник предназначен для преодоления ступеней человеком, находящимся в кресле-коляске. Непосредственно самим механизмом управляет сотрудник МУП "Метроэлектротранс". Вес такого спецустройства – всего 37 кг, а грузоподъемность - 150 кг. В нижней части механизма дополнительно расположены колеса, с помощью которых можно перемещать подъемник от места установки на него кресла-коляски с человеком до непосредственно лестничного марша. При необходимости сотрудники могут оперативно доставлять "лестницеход" на трамвае на любую из подземных станций СТ и использовать в качестве средства перемещения пассажира-колясочника от входа в станцию до посадочной платформы.
Сейчас предприятие проводит обучение сотрудников работе с механизмом и правилами его эксплуатации. Планируется, что уже в конце месяца новое оборудование будет готово к полноценному использованию.
Для спуска в подземные станции, маломобильные пассажиры всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам службы скоростного трамвая. При входе на станцию скоростного трамвая размещены информационные таблички на русском и английском языках, на которых указан номер телефона технического диспетчера.
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