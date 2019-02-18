В Волгоградской области МУП оштрафовали за холодные квартиры в отопительный сезон

Общество 18.02.2019 14:56
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18.02.2019 14:56
Штраф в размере 125 тысяч рублей назначен МУП "Калачжилэксплуатация" за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.
Проверкой прокуратуры установлено, что в октябре 2018 года отсутствовало отопление квартир №№2,3 многоквартирного дома №4 по ул.Маяковского, а также квартиры №2 многоквартирного дома №264 по ул.Октябрьская в г.Калач-на-Дону. Обязанность по обеспечению своевременного пуска тепла в многоквартирные дома в начале отопительного периода и поддержанию нормативной температуры воздуха в жилых помещениях до его завершения возложена на МУП "Калачжилэксплуатация". Однако МУП свои обязанности не выполнило. Решение о назначении штрафа вынесено мировым судьей.
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