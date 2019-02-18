В Новосибирске изготавливают конструкции веревочного парка для ЦПКиО Волгограда

Общество 18.02.2019 09:32
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18.02.2019 09:32
Подрядная организация из Новосибирска приступила к изготовлению конструкций веревочного парка для ЦПКиО Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, с наступлением теплой погоды специалисты начнут монтировать аттракцион. Высота конструкции составит 6,5 метра, общая площадь объекта – 440 квадратных метров.
Рядом с веревочным парком также появятся площадки для мини-футбола, скейтодром и уличные шахматы с метровыми фигурами. Также в этом году в парке оборудуют зоны отдыха для детей: детскую универсальную площадку и луна-парк. Продолжатся работы по обустройству системы полива и высадке зеленых насаждений.
В этом году в Центральном парке культуры и отдыха также начнутся работы по монтажу уличных тренажеров, строительству теннисного корта, баскетбольной и футбольной площадок, участка для занятий йогой, а также популярной среди молодежи площадки Street Workout.
На сегодняшний день в ЦПКиО уже открыт этногородок, колесо обозрения, а также мемориальная зона - памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева».
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