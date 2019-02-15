В мэрии Волгограда представили дизайн-проекты новых парков и скверов

Общество 15.02.2019 16:07
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15.02.2019 16:07
До неузнаваемости изменится зеленая зона возле больницы №7 в Советском района после комплексного благоустройства. Как сообщает ИА "Высота 102", администрации Волгограда представили дизайн-проекты четырех объектов, которые дополнительно включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Среди них – и территория возле больницы скорой помощи №7, расположенной на улице Казахской (на первом фото).
Преображение также ожидает парк аттракционов на Спартановке.
Новое парковое пространство появится и в новом динамично развивающемся микрорайоне «Долина» Советского района.
Дополнительное озеленение также получит Центральная набережная Волгограда.
Очередность обновления парков, скверов и улиц определят сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования, которое пройдет 20 и 21 февраля. В прошлом году по итогам приема предложений горожан был сформирован список из 20 общественных территорий. Пространства, определенные жителями в ходе голосования как первоочередные, уже получили новый облик в 2 году. Это парк «Юбилейный» в Красноармейском, сквер Пушкина, пешеходные зоны проспекта Ленина и ул. Комсомольской - в Центральном районе, сквер около парохода «Гаситель» и парк «Сказка» - в Ворошиловском.
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