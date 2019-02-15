В Волгограде УК оштрафовали и заставили пересчитать ОДН





По инициативе прокуратуры ООО "Управляющая компания Ворошиловского района" привлечена к ответственности за нарушения при начислении оплаты услуг за электроэнергию на общедомовые нужды. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Основанием для привлечения юридического лица к ответственности послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Ворошиловского района г.Волгограда по обращению жителя многоквартирного дома №4 по ул.Каменской.

При этом ранее мужчина обращался в контролирующие органы по вопросу нарушения законодательства при начислении оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды, но получал отказ в удовлетворении требований.

В ходе надзорной проверки установлено, что управляющей компанией при расчете платы за электроэнергию на общедомовые нужды многоквартирного дома с 1 июня 2017 года включалась площадь подвального помещения. Вместе с тем в техническом паспорте сведения о площади такого помещения отсутствовали.

По результатам проверки прокуратурой Ворошиловского района г.Волгограда инициировано привлечение управляющей компании и ее директора к административной ответственности по ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ. Также в адрес руководства организации прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Мировой судья разделил позицию прокуратуры и назначил юридическому и должностному лицу наказание в виде штрафов в размере 75 и 25 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, по представлению прокуратуры управляющей компанией приняты меры по внесению актуальных сведений в технический паспорт многоквартирного дома, а жильцам произведен перерасчет оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды.



