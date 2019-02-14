Депутат от «ЕР» из Волгоградской области на инвестфоруме в Сочи «тряхнула стариной»





Председатель организации «Школа социальной активности города Волжского», депутат городской думы от фракции «Единая Россия» Вера Лазарева выступила с проектом «Активное долголетие» на Российском инвестфоруме в Сочи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, ф орум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» проходит впервые. Он станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению темы увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Вера Павловна выступила на деловой площадке кейс-зоны по теме активного долголетия и представила проект «Активное долголетие», благодаря которому горожане пожилого возраста сохраняют свое физическое и духовное здоровье, занимаясь спортом (группа «Скандинавская ходьба»), оказывая помощь детям (проект «Бабушка на час»), помогая горожанам разобраться в вопросах сфер ЖКХ, здравоохранения, торговли и др. (проект «Грамотный потребитель»). Напомним, что волжские «серебряные» активисты ведут 11 направлений деятельности. Значимость работы волжан отметила главный врач гериатрической службы одного из московских медицинских учреждений. Она сказала, что пожилые люди, ведущие активный образ жизни, на 50% менее подвержены риску заболеваний.

В ходе форума представители власти заключали договоры с руководителями коммерческих предприятий на реализацию инвестиционных социальных проектов. Благодаря этому в ближайшее время в регионы начнет поступать самое новое современное оборудование в области здравоохранения. Вера Лазарева привезет в Волжский различные пособия по организации работы в рамках активного долголетия, а также предложения от научных институтов по внедрению уникального оборудования в медицинских и социальных учреждениях города.



