Общество

Депутат от «ЕР» из Волгоградской области на инвестфоруме в Сочи «тряхнула стариной»

Общество 14.02.2019 14:46
5914 14
14.02.2019 14:46


Председатель организации «Школа социальной активности города Волжского», депутат городской думы от фракции «Единая Россия» Вера Лазарева выступила с проектом «Активное долголетие» на Российском инвестфоруме в Сочи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского,  форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» проходит впервые. Он станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению темы увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Вера Павловна выступила  на деловой площадке кейс-зоны по теме активного долголетия и представила проект «Активное долголетие», благодаря которому горожане пожилого возраста сохраняют свое физическое и духовное здоровье, занимаясь спортом (группа «Скандинавская ходьба»), оказывая помощь детям (проект «Бабушка на час»), помогая горожанам разобраться в вопросах сфер ЖКХ, здравоохранения, торговли и др. (проект «Грамотный потребитель»).  Напомним, что волжские «серебряные» активисты ведут 11 направлений деятельности. Значимость работы волжан отметила главный врач гериатрической службы одного из московских медицинских учреждений. Она сказала, что пожилые люди, ведущие активный образ жизни, на 50% менее подвержены риску заболеваний.  
В ходе форума представители власти заключали договоры с руководителями коммерческих предприятий на реализацию инвестиционных социальных проектов. Благодаря этому в ближайшее время в регионы начнет поступать самое новое современное оборудование в области здравоохранения. Вера Лазарева привезет в Волжский различные пособия по организации работы в рамках активного долголетия, а также предложения от научных институтов по внедрению уникального оборудования в медицинских и социальных учреждениях города. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26763 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
26289 7
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварии
15.01.2019 10:40
20864 18
Общество
14.02.2019 14:51
Общество 14.02.2019 14:51
4815 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.02.2019 14:10
Общество 14.02.2019 14:10
9316 14 Обсудить

0
Далее
Общество
14.02.2019 14:09
Общество 14.02.2019 14:09
3657 7 Обсудить

0
Далее
Общество
14.02.2019 12:38
Общество 14.02.2019 12:38
9371 51 Обсудить

0
Далее
Общество
14.02.2019 11:28
Общество 14.02.2019 11:28
6536 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 16:48
Общество 13.02.2019 16:48
3497 1 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 16:33
Общество 13.02.2019 16:33
2737 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 16:03
Общество 13.02.2019 16:03
12399 24 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 15:41
Общество 13.02.2019 15:41
17970 4 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 12:26
Общество 13.02.2019 12:26
11908 2 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 11:23
Общество 13.02.2019 11:23
6754 3 Обсудить

0
Далее
Общество
13.02.2019 10:42
Общество 13.02.2019 10:42
9133 22 Обсудить

0
Далее
Общество
12.02.2019 17:37
Общество 12.02.2019 17:37
4638 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.02.2019 17:11
Общество 12.02.2019 17:11
8743 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.02.2019 13:29
Общество 12.02.2019 13:29
5955 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:32
Волгоградец «забыл» в отделе полиции пакет с деньгамиСмотреть фотографии
15:37
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопаркеСмотреть фотографии
15:22
Что подарить второй половине: еще не поздно порадоватьСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде спустя 16 лет бизнесмен признался в расстреле конкурентаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде «Сбербанк» прекратил мучения инвалида и вернул ему 150 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Депутат от «ЕР» из Волгоградской области на инвестфоруме в Сочи «тряхнула стариной»Смотреть фотографии
14:43
МегаФон дарит второй SamsungСмотреть фотографии
14:10
Судебные приставы «кошмарят» должников-автомобилистов прямо на дорогеСмотреть фотографии
14:09
Подлатать к весне: на дорогах Волгограда начался ямочный ремонтСмотреть фотографии
13:34
«Ростелеком» с помощью видеоконференцсвязи организовал игру «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
12:38
Каждый третий собственник жилья в Волгограде не пускает газовиков в квартируСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде сын хозяйки жилья пропил нетбук квартиранткиСмотреть фотографии
11:40
Труп мужчины обнаружен в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Жители Волгоградской области 420 километров дорог назвали плохимиСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг Смотреть фотографии
10:46
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Житель Волгоградской области пожаловался главе СК РФ на врачей и попросил возбудить уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
В Волгограде из камеры хранения супермакета похитили сумкуСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области более 2 тысяч ограничений наложили на неплательщиков за электроэнергиюСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионеркуСмотреть фотографии
16:56
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю» Смотреть фотографии
16:55
В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиямСмотреть фотографии
16:48
Полку УК в Волгоградской области прибылоСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области в реализации проекта сохранения Волги нашли "слабое звено"Смотреть фотографии
16:03
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиковСмотреть фотографии
14:52
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 