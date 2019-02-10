Власти Волжского основательно готовятся к открытию сезона фонтанов





В 2 млн рублей оценила администрация Волжского техобслуживание фонтанов города, общая площадь которых составляет 1000 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, к открытию готовятся четыре сооружения: возле мемориала первостроителям, каскадный фонтан на одноименной улице и декоративный бассейн на улице Мира. Подрядчик также в течение года должен обслуживать еще три питьевых фонтанчика, которые находятся возле детской городской больницы №2, в микрорайоне №18 возле магазина «МАН» и рядом с домом №97 по проспекту Ленина. Все эти архитектурные формы расконсервируют к 14 апреля. Работа фонтанов в Волжском завершится в середине октября.

В течение сезона, согласно требованиям заказчика, фонтаны необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте. Так, в чашах горожане и гости Волжского не должны видеть ил, грязь, ржавчину или мусор. Облицовка фонтанов также должна «сверкать» чистотой.

Наготове у мэрии Волжского и ряд рекомендаций для подрядной организации. Так, при обслуживании фонтанов раз в неделю следует обрабатывать их чаши нейтрализующими средствами для уничтожения водорослей, а при заливании – использовать антибактериальное средство для длительной дезинфекции.



