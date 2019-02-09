В Волжском двое взрослых и двое детей получили сильные травмы в ДТП

Происшествия 09.02.2019 15:01
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09.02.2019 15:01
Сегодня около 10.30 в Волжском на улице Александрова четыре человека пострадали при столкновении двух машин. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, среди получивших травмы - двое детей. Младенца с закрытой черепно-мозговой травмой и 9-летнего мальчика с ушибом груди отправили в больницу. 25-летний водитель одной из легковушек получил перелом ноги. 30-летняя женщина,управлявшая другой машиной, госпитализирована с травмой головы.
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