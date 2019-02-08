В Волгоградской области в свежих огурцах и помидорах нашли пестициды

Общество 08.02.2019 09:17
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08.02.2019 09:17
Свежие огурцы и помидоры с пестицидами нашли на прилавках магазинов в Волгоградской области специалисты Роспотребнадзора. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве со ссылкой на итоги надзорной деятельности за качеством реализуемой населению плодоовощной продукции в 2018 году.
Так, за 2018 год было исследовано 1277 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, из них на содержание нитратов 1063 пробы, на содержание пестицидов 604 пробы, на содержание токсичных элементов 510 проб. В исследованных пробах овощной продукции - огурцы свежие и томаты свежие защищённого грунта (6 проб) не соответствуют требованиям нормативной документации по содержанию пестицидов, 3 пробы (лук репчатый) не соответствуют требованиям нормативной документации по содержанию нитратов.
По паразитологическим показателям исследовано 431 проба, 133 пробы исследовано по микробиологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ -18 проб, все исследуемые пробы соответствуют требованиям нормативной документации.
В ходе рейдов были выявлены нарушения условий хранения овощной продукции, реализация фруктов, овощей, бахчевых культур, листовой зелени с отсутствием на маркировке информации о дате изготовления, сроке годности товара, условий хранения, изготовителей, реализация плодоовощной продукции с признаками порчи и нарушением целостности кожуры и др. За выявленные нарушения составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на 355 тысяч рублей, выданы предписания о прекращении реализации плодоовощной продукции. Забраковано 43 партии объёмом 807,63 кг.
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