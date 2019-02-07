В Волгограде владелец теплохода выплатит почти миллион рублей за поврежденные ворота шлюза





Ущерб в размере 988 тысяч 816 рублей должен выплатить Федеральному бюджетному учреждению "Администрация "Волго-Донского бассейна внутренних водных путей" судовладелец - ООО "Трансмет". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области.

По материалам дела, 5 мая 2018 года теплоход "Криуши", принадлежащий ООО "Трансмет", при заходе в камеру шлюза №31 совершил навал на левую створку средних ворот шлюза, о чем был составлен акт. В результате ворота шлюза были повреждены. В заключении Волгоградского линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора указано, что причины транспортного происшествия - невыполнение командным составом требований, установленных в нормативных документах по безопасности судоходства. ООО "Трансмет" гарантировал возмещение ущерба, однако этого не сделал, поэтому был подан иск в суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



