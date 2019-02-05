Бомб нет: школы Волгограда проверили после очередных угроз

Общество 05.02.2019 16:46
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05.02.2019 16:46
В настоящий момент все муниципальные школы, в отношении которых сегодня поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проверены кинологами с собаками, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации города, в тех школах, где занятия организованы в две смены, учебный процесс идет в соответствии с графиком – это школы №№ 3, 6, 81, 83, 33, 102.
Как сообщалось ранее, сегодня утром на электронную почту поступили анонимные угрозы о минировании ряда общеобразовательных учреждений Волгограда. Руководители школ в соответствии с инструкцией передали информацию в экстренные службы. Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. Учащиеся начальной школы переведены в соседние детские сады, старшеклассников отпустили по домам.
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