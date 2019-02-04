Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»

Общество 04.02.2019 13:06
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04.02.2019 13:06
Накануне 2 февраля молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» навестили жителей Котельниковского района - участников Сталинградской битвы, вдов погибших, детей Сталинграда.
«Сталинградское сражение стало переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Разгром немецко-фашистских войск на Волге положил начало наступательной операции советской армии и освобождению страны от захватчиков. Поэтому мы с особым чувством гордости и скорби встречаем 2 февраля – годовщину завершения Сталинградского сражения», - отмечают на предприятии.
На протяжении ряда лет молодежь предприятия считает своим долгом навещать представителей героического поколения сороковых годов, чтобы лично выразить им признательность и уважение. В этом году к чествованию ветеранов молодые специалисты привлекли самых юных жителей Котельниково.
Воспитанники детского сада «Радуга» города Котельниково приготовили для ветеранов свои подарки. На уроке мужества, который молодые специалисты провели в старшей группе детсада, малыши подготовили рисунки и попросили своих старших друзей передать их бабушкам и дедушкам вместе с пожеланиями долголетия и здоровья. Теплые слова благодарности и глубокого уважения в адрес ветеранов написали на открытках сотрудники предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината. А профсоюзная организация «ЕвроХим-ВолгаКалия» подготовила для уважаемых ветеранов подарочные наборы.
Пожилые люди были рады гостям, с волнением брали в руки детские рисунки, рассказывали о пережитом. Многих ветеранов подводит зрение, и ребята прочитали им послания от своих коллег, написанные на открытках. Невзгоды войны и трудных послевоенных лет не оставили в их сердцах места унынию.
«Для меня большая честь – лично поблагодарить ветеранов, - отметила специалист сильвинитовой обогатительной фабрики Алина Лебедовская. – Величие их подвига бессмертно, и мы всегда будем помнить, какой ценой было завоевано наше право жить в свободной стране».
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