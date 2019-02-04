Общество

Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»

Общество 04.02.2019 13:06
346 0
04.02.2019 13:06


Накануне 2 февраля молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» навестили жителей Котельниковского района - участников Сталинградской битвы, вдов погибших, детей Сталинграда.
«Сталинградское сражение стало переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Разгром немецко-фашистских войск на Волге положил начало наступательной операции советской армии и освобождению страны от захватчиков. Поэтому мы с особым чувством гордости и скорби встречаем 2 февраля – годовщину завершения Сталинградского сражения», - отмечают на предприятии. 
На протяжении ряда лет молодежь предприятия считает своим долгом навещать представителей героического поколения сороковых годов, чтобы лично выразить им признательность и уважение. В этом году к чествованию ветеранов молодые специалисты привлекли самых юных жителей Котельниково. 
Воспитанники детского сада «Радуга» города Котельниково приготовили для ветеранов свои подарки. На уроке мужества, который молодые специалисты провели в старшей группе детсада, малыши подготовили рисунки и попросили своих старших друзей передать их бабушкам и дедушкам вместе с пожеланиями долголетия и здоровья. Теплые слова благодарности и глубокого уважения в адрес ветеранов написали на открытках сотрудники предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината. А профсоюзная организация «ЕвроХим-ВолгаКалия» подготовила для уважаемых ветеранов подарочные наборы.
Пожилые люди были рады гостям, с волнением брали в руки детские рисунки, рассказывали о пережитом. Многих ветеранов подводит зрение, и ребята прочитали им послания от своих коллег, написанные на открытках. Невзгоды войны и трудных послевоенных лет не оставили в их сердцах места унынию. 
«Для меня большая честь – лично поблагодарить ветеранов,  - отметила специалист сильвинитовой обогатительной фабрики Алина Лебедовская. – Величие их подвига бессмертно, и мы всегда будем помнить, какой ценой было завоевано наше право жить в свободной стране».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49941 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26432 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25341 7
Общество
04.02.2019 15:15
Общество 04.02.2019 15:15
132 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 12:49
Общество 04.02.2019 12:49
2304 9 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 12:13
Общество 04.02.2019 12:13
316 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 11:53
Общество 04.02.2019 11:53
9485 34 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 11:20
Общество 04.02.2019 11:20
1818 15 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 10:19
Общество 04.02.2019 10:19
2483 6 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 08:41
Общество 04.02.2019 08:41
2370 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.02.2019 04:02
Общество 04.02.2019 04:02
4740 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 14:42
Общество 03.02.2019 14:42
9805 12 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 13:18
Общество 03.02.2019 13:18
8838 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.02.2019 09:14
Общество 03.02.2019 09:14
3738 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 21:03
Общество 02.02.2019 21:03
15624 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 18:07
Общество 02.02.2019 18:07
5877 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 17:50
Общество 02.02.2019 17:50
1592 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.02.2019 16:44
Общество 02.02.2019 16:44
2065 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:15
В Волгоградской области назначены руководители центров соцзащиты населения в трех районахСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области детей в 22 школах «разобщили» в целях профилактики ОРВИСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде преподавателя математики подозревают в получении взятки от студентовСмотреть фотографии
13:06
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия»: «Спасибо за жизнь!»Смотреть фотографии
12:49
Волгоград обогнал Москву в рейтинге коррупционных городовСмотреть фотографии
12:45
Волгоградские единороссы потребовали сатисфакции от скандального московского политолога Смотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Волгоградцы не забывают великий подвигСмотреть фотографии
11:53
УФАС возбудило дело в отношении «Газпром межрегионгаз Волгоград» за письма об отключении газа Смотреть фотографии
11:48
В Волгограде экс-директор фирмы "заработал" на покупке фальшивых запчастейСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде малолетний ребенок отравился грибным супомСмотреть фотографии
11:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию сорвавшегося с 8 этажа воришкуСмотреть фотографии
11:20
Север Волгограда продолжают зачищать от гаражейСмотреть фотографии
11:09
Промсвязьбанк: платите за услуги ЖКХ быстро и простоСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде вооруженный ножами наркоман ограбил павильонСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде похоронят экс-мэраСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом водитель врезался в дерево и погибСмотреть фотографии
08:41
Администрация Волгоградской области готова потратить миллион рублей на ремонт «KIA Quoris»Смотреть фотографии
04:02
Ростовского подрядчика через суд обязали «подлатать» десять улиц в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
В Кировском районе Волгограда загорелся магазин «Best price»Смотреть фотографии
17:40
Волгоград в депрессии?: что думают жители города-героя о будущем Смотреть фотографииCмотреть видео
14:42
"Вы нам надоели": в Волгограде выступили против мусорного регоператораСмотреть фотографии
13:18
Начат сбор подписей против года «Свиньи» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области хулиган «проучил» дальнобойщика из Воронежа выстреломСмотреть фотографии
09:41
В Волжском сбили двух школьниковСмотреть фотографии
21:03
"Красиво, но мало": волгоградцы не успели замерзнуть во время фейерверкаСмотреть фотографии
18:07
«Он тяжело болел»: скончался бывший глава ВолгоградаСмотреть фотографии
16:44
Склоняем головы перед героямиСмотреть фотографии
16:13
Мусорный оператор Волгоградской области вышел из графика Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде на форуме «Защитники Отечества» лучших юнармейцев наградили медалямиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
В Волгограде самым старшим участником сталинградского пробега стал 90-летний житель ЕссентуковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 