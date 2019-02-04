В Волгограде похоронят экс-мэра

Общество 04.02.2019 10:19
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04.02.2019 10:19
Сегодня в Волгограде простятся с бывшим главой Волгограда Валерием Васильковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской гордуме, прощание состоится в 12-00 в ритуальном зале на Землячке.
Напомним, Валерий Васильков скончался на 73-ом году жизни в минувшую субботу. Валерий Денисович умер в больнице, год назад он тяжело заболел.
Валерий Денисович возглавил Волгоградскую городскую думу в 2012 году, но руководство городским представительным органом было недолгим - немногим чем через год он покинул этот пост. Последнее время он занимался бизнесом.
До депутатской карьеры Валерий Денисович работал гендиректором ОАО «Строймонтаж», являлся почетным металлургом РФ.
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