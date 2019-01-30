Улицу в Волгограде закроют на одну ночь для стоянки транспорта

Общество 30.01.2019 17:37
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30.01.2019 17:37
На улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда на время уборки снежных валов вводится запрет на стоянку транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, для проведения полноценной уборки по всей ширине проезжей части с 20.00 1 февраля до 6.00 2 февраля на ул. Титова в Краснооктябрьском районе будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта, установлены соответствующие временные знаки.
Для минимизации неудобств горожан ограничение вводится только в ночное время, при этом движение транспорта будет возможно по всем полосам в обоих направлениях. Дорожники убедительно просят водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность погрузчикам и грузовикам вывезти скопившиеся вдоль обочин снежные массы. Это позволит повысить качество уборки дороги, а также избавит от необходимости перекрывать улицу для проведения работ по ее содержанию. Транспорт, оставленный в зоне действия знаков и мешающий работе тяжелой спецтехники муниципальных служб, перемещается на спецстоянку.
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