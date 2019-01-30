Общество

В Волгоградской области многодетным семьям разрешили выбирать бесплатные земельные участки

Общество 30.01.2019 14:56
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30.01.2019 14:56


Многодетные семьи и родители детей-инвалидов теперь сами могут выбирать земельные участки для бесплатного оформления в собственность. За такие поправки в региональный закон сегодня проголосовали депутаты Волгоградской облдумы, сообщает ИА «Высота 102». В течение года после того, как гражданин определился с участком, чиновники должны поставить этот объект на кадастровый учет. При этом граждане по-прежнему могут получать объекты недвижимости из тех, которые уже должным образом оформлены. 
Еще одна важная поправка касается категории родителей, потерявших статус многодетных из-за смерти ребенка. Отныне они не будут исключаться из очереди на получение земельного участка. Правда, здесь имеется важная оговорка –  «если смерть наступила не по вине гражданина, стоящего на учете». 
С 2012 по 2018 годы в Волгоградской области количество многодетных семей, претендующих на бесплатную землю, увеличилось более, чем в три раза. Сейчас таких семей – 20 тысяч. Всего в регионе на учет для предоставления в собственность недвижимости поставлено 27 тысяч граждан, 43% из которых уже получили землю. Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются новоиспеченные землевладельцы, - это отсутствие коммуникаций рядом с участками. 

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