Волгоградская облдума разрешила домашним арестантам голосовать на выборах

Общество 30.01.2019 11:39
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30.01.2019 11:39
Фигуранты уголовных дел, которые находятся под домашним арестом, смогут принимать участие в выборах. За такие поправки в законодательство Волгоградской области о выборах и референдумах только что проголосовали депутаты областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Изменения в действующий порядок голосования внесены в связи с корректировкой федеральных нормативно-правовых актов,которые вступили в силу в декабре 2018 года.
Поскольку выходить за пределы жилища помещенным под домашний арест лицам нельзя, то члены УИК могут приехать к ним (в случае поступления заявки) в день голосования с переносными урнами.
Граждане,которые находятся в следственном изоляторе, и ранее имели право на участие в выборах. Напомним, 9 сентября 2019 года состоится единый день голосования. В Волгоградской области жителям предстоит выбрать губернатора и депутатов Волгоградской областной думы.
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