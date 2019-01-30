Волгоградская облдума разрешила домашним арестантам голосовать на выборах





Фигуранты уголовных дел, которые находятся под домашним арестом, смогут принимать участие в выборах. За такие поправки в законодательство Волгоградской области о выборах и референдумах только что проголосовали депутаты областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Изменения в действующий порядок голосования внесены в связи с корректировкой федеральных нормативно-правовых актов,которые вступили в силу в декабре 2018 года.

Поскольку выходить за пределы жилища помещенным под домашний арест лицам нельзя, то члены УИК могут приехать к ним (в случае поступления заявки) в день голосования с переносными урнами.

Граждане,которые находятся в следственном изоляторе, и ранее имели право на участие в выборах. Напомним, 9 сентября 2019 года состоится единый день голосования. В Волгоградской области жителям предстоит выбрать губернатора и депутатов Волгоградской областной думы.



