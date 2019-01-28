



Авария на высоковольтной линии в Казахстане вновь оставила без света жителей нескольких населенных пунктов в Палласовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в местной администрации, всего, по предварительным данным, без света находятся порядка 5 тысяч потребителей, проживающих в п. Эльтон, Путь Ильича, Венгеловка, Симкин, Карпов и др.

Известно, что из-за сильных порывов ветра авария произошла в 3 км от госграницы на территории Джаныбекского района Казахстана. Подробности уточняются.

Напомним, что 24 января в Палласовском районе также ряд поселков находились без света из-за аварии, которая произошла на воздушной линии 110 кВ на территории Казахстана.



