Общество

Авария в Казахстане оставила без света более 5 тыс жителей в Волгоградской области

Общество 28.01.2019 09:15
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28.01.2019 09:15


Авария на высоковольтной линии в Казахстане вновь оставила без света жителей нескольких населенных пунктов в Палласовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в местной администрации, всего, по предварительным данным, без света находятся порядка 5 тысяч потребителей, проживающих в п. Эльтон, Путь Ильича, Венгеловка, Симкин, Карпов и др.
Известно, что из-за сильных порывов ветра авария произошла в 3 км от госграницы на территории Джаныбекского района Казахстана. Подробности уточняются.
Напомним, что 24 января в Палласовском районе также ряд поселков находились без света из-за аварии, которая произошла на воздушной линии 110 кВ на территории Казахстана. 

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