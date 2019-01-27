Общество 27.01.2019 10:24
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27.01.2019 10:24
Жители частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда уже устали ждать, когда ООО «Управление отходам-Волгоград» «наладит логистику» и, наконец, на перекрестке улиц Весенняя и Ульянова появятся мусоровозы и другая техника. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, именно здесь вот уже целый месяц «процветает» огромная мусорная свалка, которую, по словам горожан, еще не разу не вывозили с начала года. «Такое ощущение, что про нас регоператор просто забыл. Недалеко на улице Менделеева мусор вывозится, а у нас еще никого не было», - негодуют люди.
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