



Жители частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда уже устали ждать, когда ООО «Управление отходам-Волгоград» «наладит логистику» и, наконец, на перекрестке улиц Весенняя и Ульянова появятся мусоровозы и другая техника. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, именно здесь вот уже целый месяц «процветает» огромная мусорная свалка, которую, по словам горожан, еще не разу не вывозили с начала года. «Такое ощущение, что про нас регоператор просто забыл. Недалеко на улице Менделеева мусор вывозится, а у нас еще никого не было», - негодуют люди.



