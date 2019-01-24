



Сложные метеоусловия в настоящее время наблюдаются на территории Волгоградской области на трассах в саратовском и ростовском направлениях. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пассажирским перевозчикам рекомендовано во время непогоды воздержаться от рейсов. Им разосланы уведомления. Сложные дорожные условия из-за снегопада, метели, наледи и низких температур сейчас на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе, а также в Калачевском - на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский".

Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям воздержаться от поездок на дальние расстояния и переждать непогоду дома.



