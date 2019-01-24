Общество 24.01.2019 11:05
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24.01.2019 11:05
Сегодня казаки Волгоградской области вспоминали жертв репрессий, начало которым было положено 24 января 1919 года, когда была принята секретная директива ЦК РКП (б) «Об истреблении казачества». Как сообщает ИА «Высота 102», утром по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в храме Иоанна Предтечи была отслужена панихида.
Затем крестный ход прошел до строящегося в центре Волгограда собора Александра Невского. Участие в поминальных мероприятиях приняли как рядовые казаки, так и официальные лица. В частности, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов и другие.
По некоторым данным, только на территории области войска Донского, в который входили Хоперский, Первый Донской, Второй Донской, Донецкий, Усть-Медведицкий и Черкасский округ, после принятия в 1919 году большевистской директивы были жестоко уничтожены сотни тысяч представителей казачества - мужчин, женщин, детей. Всего на Дону, Ставрополье, Кубани и других территориях проживания казаков, жертвами кровавых репрессий стали не менее 2-х миллионов человек. Ежегодно 24 января отмечается как День памяти жертв геноцида казаков.
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