Бьются каждый день: ответственных за состояние трассы в Волгоградской области привлекут по статье

Общество 23.01.2019 15:43
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23.01.2019 15:43
Административное производство возбуждено в отношении подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, несколько дней подряд на 584 и 595 км автодороги были зафиксированы ряд ДТП. Так, к примеру, 21 января в аварии пострадал дальнобойщик из Чеченской республики, а 22 января, в результате столкновения трех автомобилей, травмы получила 25-летняя беременная женщина. В ходе выезда на место происшествия инспекторами ГАИ было установлено, что на проезжей части имеется зимняя скользкость в виде стекловидного льда и наката. В отношении подрядной организации было вынесено предписание об устранении недостатков, однако работы не были проведены.
Административное производство возбуждено по с. 27 ст. 19.5 КоАП РФ - "Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения". За данное нарушение предусмотрены штрафы - на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
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