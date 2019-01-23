В Волгоградской области затеяли «зачистку» УК

Общество 23.01.2019 12:53
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23.01.2019 12:53
Госжилинспекция Волгоградской области направила заявления в арбитражный суд об аннулировании лицензий на управление многоквартирными домами в отношении почти двух десятков управляющих компаний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитражного суда, среди организаций, которые могут быть лишены лицензий и, соответственно, вынуждены будут покинуть сферу управления домами – ООО «Дом-сервис», ООО «Жилищная эксплуатационная компания», ООО «УК Красноармейского района», «Жилкомфорт», «Красноармейская жилищная компания», УК «Строймонтаж К», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», ООО «Альтернатива», ООО «Управляющая компания «Доверие», ООО «Управляющая компания «Комфорт», ООО «Жилсервис», ООО «Комфортный дом», ООО «Управляющая компания «Чайка», ООО «Волгоградская жилищная компания», а также такие «знаменитые» УК как «Емкор», Жилье 46», «Стабильность». В отношении некоторых из перечисленных организаций введена процедура наблюдения, некоторые так и не приступили к работе из-за отсутствия домов в управлении, еще часть УК попадала в поле зрения контролирующих органов из-за неудовлетворительного качества оказываемых населению услуг.
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