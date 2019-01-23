Депутаты Волгоградской облдумы сорвали заседание комиссии по этике

Общество 23.01.2019 14:35
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23.01.2019 14:35
Запланированное на сегодня заседание комиссии по этике Волгоградской облдумы не состоялось. Как сообщили ИА "Высота 102" в парламенте, комиссия не собрала кворум: из восьми членов пришло только трое - председатель комиссии Евгений Шаманаев, Михаил Таранцов и Александр Осипов. Отсутствовали Наталья Семенова, Владимир Ефимов, Ирина Соловьева, Иван Мордвинцев, Станислав Коротков. Заседание перенесено на неопределенный срок.
Напомним, поводом для созыва заседания комиссии послужило обращение коллектива театра НЭТ, который потребовал от депутата Александра Осипова, цитируем, "официальных извинений перед коллективом театра НЭТ за нанесенные оскорбления и клевету, которые порочат честь и достоинство как бывшего руководства НЭТ, так и нас, работников театра, так как мы являемся продолжателями дела его основателя". Письменное обращение было отправлено спикеру облдумы Николаю Семисотову: его подписали более 70 человек.
По словам работников театра, речь идет о высказывании Александра Осипова по поводу вины прежнего руководства театра в подделке билетов на спектакли. "Считаем, что это необоснованное, порочащее его (Отара Джангишерашвили - прим. ред. ИА "Высота 102") честное имя, поскольку за 30 лет работы театра ни одного срыва премьерных спектаклей и продажи билетов неустановленного образца не было выявлено". Также сотрудники театра потребовали разъяснить полномочия Александра Осипова как представителя законодательной, но не исполнительной власти.
Напомним, Александр Осипов уже не первый раз становится «фигурантом» дел, которые рассматривала комиссия по этике. Поводом для обсуждения поведения депутата становились конфликты с его коллегами – Алексеем Михеевым и Михаилом Таранцовым. За непарламентские выражения, которые Александр Осипов допустил во время одного из заседания думы, депутат вынужден был принести публичные извинения депутатскому корпусу. Также он был лишен права выступления на время одного заседания регпарламента.
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