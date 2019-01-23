Общество

В Волгоградской области из-за гололеда усилили обработку дорог реагентами

Общество 23.01.2019 11:47
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23.01.2019 11:47


Из-за гололедных явлений и низовой метели расход песко-соляной смеси был увеличен в южных районах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в Городищенском и Октябрьском районах, а также в Заволжье была использована 851 тонна реагентов 22 января и в ночь на 23 января. Всего же на проезжую часть автодорог региона за это время было отсыпано 2083 тонны реагентов.
Над безопасностью проезда работали 125 комбинированных дорожных машин, 35 погрузчиков, 30 тракторов, 26 автогрейдеров, шесть бульдозеров, четыре единицы роторной техники. Наибольшее количество техники было задействовано в Палласовском, Еланском, Жирновском, Камышинском, Быковском, Руднянском, Фроловском районах, а также на территории городского округа – город Михайловка. 
Федеральные трассы, проходящие по территории Волгоградской области, по данным ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, расчищали 79 единиц техники; отсыпаны 2180 тонн реагентов.

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