В Волгограде музей истории таможни пополняется новыми экспонатами





Музей истории таможни, открывшийся в здании Дзержинского поста Астраханской таможни в Волгограде, пополняется новыми экспонатами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, открытый по инициативе ветеранов таможенной службы, сейчас он насчитывает около 1000 экспонатов, которые знакомят с хронологией событий российской таможни, а их было немало. Образцы форменной одежды, стенды с фотографиями и материалами, рассказывающими о создании таможенных постов и отделов, муляжи предметов контрабанды - все это вызывает большой интерес сотрудников и посетителей музея.

Так, в ноябре 1986 года на территории волгоградского региона был создан Волжский таможенный пост Мариупольской таможни, который впоследствии был переподчинен Ждановской таможне. В 1990 году таможня стала называться Волгоградской, и в последующие 22 года периодически меняла название на Нижне-Волжскую. С 2012 года пять таможенных постов Волгоградской таможни были переподчинены Астраханской таможне.

Несмотря на многочисленные реорганизации, коллектив таможни всегда добросовестно выполнял свою работу в пунктах пропуска через государственную границу РФ. И об этом свидетельствуют результаты его работы. Как сообщил журналистам волгоградских СМИ на заседании круглого стола начальник Астраханской таможни генерал-майор таможенной службы Ильдар Саидов, по итогам прошедшего года таможня выполнила план по формированию доходной части бюджета РФ на 104%, сумма перечислений составила свыше 9 млрд рублей, количество деклараций увеличилось в 1,5 раза. В службе создана система электронного взаимодействия, которая позволяет значительно сократить сроки регистрации и выпуска товара через границу.



