На набережной в Волгограде устанавливают лавочки весом больше тонны

Общество 18.01.2019 13:43
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18.01.2019 13:43
На набережной им. 62-й Армии подрядная организация завершает установку новых малых архитектурных форм. Всего здесь появится около 200 урн и порядка 300 лавочек, в том числе необычные лавочки овальной формы, выполненные из металлоконструкций и дерева, каждая весом более тонны. Кроме этого, в парке завершают оборудование парклетов - смотровых площадок с видом на Волгу с удобными сидениями. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Ранее в парке на верхней набережной специалисты завершили все основные работы: оборудовали пешеходные дорожки, смонтировали инженерные сети и установили световые опоры, в настоящее время здесь идет монтаж малых архитектурных форм.
«Часть малых архитектурных форм выполнена в современном стиле, а на прогулочной зоне появятся лавочки в ретростиле 1950-х годов. Установлены здесь и стилизованные фонари, всего на территории парка световых опор высотой от 1 до 4 метров более 700», - рассказал представитель подрядной организации Артем Перевозчиков.
В следующем году, как только установится благоприятная погода, строительные бригады завершат работы по оформлению зон отдыха с прудом и фонтаном, а также озеленят территорию. На верхней террасе специалисты дополнительно высадят свыше 1300 деревьев и кустарников, а также уложат газон на площади 4,4 гектара. Так, вдоль центральных аллей агрономы высадят разные виды клена, а на основных пешеходных - эстетичные кустарники, клены, черемуху, кизильник, пузыреплодник, бирючину обыкновенную. В зоне у пруда появятся черемуха, можжевельник, лох серебристый, ива, рябина, бузина, дерн, береза, клен, барбарис.
Большая часть парка уже открыта для посещения горожан и гостей города, однако в целях обеспечения безопасности вход на те участки, на которых работы не завершены, ограничен.
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