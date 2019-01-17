Общество 17.01.2019 10:19
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17.01.2019 10:19
О беспрецедентных скидках в 30% за десяток самых крупных яиц смело заявила одна из торговых сетей в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на полке одного из супермаркетов в Центральном районе покупатели обнаружили «кричащий» красный ценник, призывающий срочно купить упаковку яиц категории СО по акции – за 51 рубль 80 копеек. «Обычная цена» в 74 рубля уверенно перечеркнута. «Где были эти цены перед Новым годом, когда мы готовили тазики «Оливье»? Тогда цена была под 90 рублей!», - с возмущением и досадой заявила одна из покупательниц магазина.
Перед Новым годом цены на куриные яйца "били рекорды".
На днях Волгоградстат сообщил о том, что рост цен на куриные яйца, наконец, затормозился. С 9 по 14 января удорожание яиц составило всего 0,25% - средняя цена десятка стоит 71,88 рублей. Между тем, в конце декабря с ценами на один из самых популярных продуктов питания резко подскочили. В некоторых сетевых магазинах десяток яиц стоил 90-95 рублей против 50-60 еще в начале месяца. Тренд оказался не только волгоградским. Так, волна возмущения прокатилась среди российских интернет-пользователей после сообщения о поступлении в продажу упаковки из девяти яиц. Тема мгновенно стала хайпом, а сами яйца превратились в мемы. «Девяток яиц, пожалуйста», «Экономический рывок был настолько мощным, что оторвалось одно яйцо», - не уставали юморить в соцсетях. Психологи, поглядывая искоса на эту ситуацию, констатировали, что ирония помогает российским гражданам примириться с неизбежными событиями и легче их пережить.
Один из волгоградских производителей куриных яиц ранее заявлял «Высоте 102», что виновников подорожания продукта стоит искать среди ритейлеров. С ноября местная птицефабрика, по словам собеседника информагентства, отпускает яйцо первой категории по 54-55 рублей.
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