В Волгограде маршрутчики избили водителя автобуса

Происшествия 16.01.2019 15:37
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16.01.2019 15:37
Сегодня в 11.10 в Дзержинском районе Волгограда на конечной остановке «Комсомолл» несколько водителей маршрутных такси напали на водителя автобуса №77 и избили его. По свидетельствам очевидцев, сообщает ИА «Высота 102», автобус №77 подъехал к конечной остановке «Комсомолл», чтобы высадить пассажиров. Сразу несколько водителей маршруток, скопившихся на конечной у торгового центра, перегородили автобусу дорогу и заставили водителя выйти из кабины. Маршрутчики накинулись на пожилого мужчину и начали его избивать. В результате инцидента водитель получил серьезные травмы. Прибывшая на вызов бригада медиков госпитализировала мужчину с подозрением на сотрясение мозга и перелом ключицы. Скорую и ГИБДД на место происшествия вызвала кондуктор. Пострадавший работает водителем автобуса третий год, а до этого он водил троллейбус.
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