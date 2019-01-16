Происшествия

В Волгограде маршрутчики избили водителя автобуса

Происшествия 16.01.2019 15:37
8348 17
16.01.2019 15:37


Сегодня в 11.10 в Дзержинском районе Волгограда на конечной остановке «Комсомолл» несколько   водителей маршрутных такси напали на водителя автобуса №77 и избили его. По свидетельствам очевидцев, сообщает ИА «Высота 102»,  автобус №77 подъехал  к конечной остановке «Комсомолл», чтобы высадить пассажиров. Сразу несколько водителей  маршруток, скопившихся на конечной у торгового центра, перегородили  автобусу дорогу и заставили водителя  выйти из кабины.  Маршрутчики  накинулись на пожилого мужчину и начали его избивать.  В результате инцидента водитель  получил серьезные травмы. Прибывшая на вызов бригада медиков госпитализировала мужчину  с подозрением на сотрясение мозга и перелом ключицы. Скорую и ГИБДД на место происшествия вызвала кондуктор.  Пострадавший работает водителем автобуса третий год, а до этого он водил троллейбус.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
23345 12
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
16750 0
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля
30.12.2018 11:03
13021 0
Происшествия
16.01.2019 15:22
Происшествия 16.01.2019 15:22
1993 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.01.2019 14:37
Происшествия 16.01.2019 14:37
3293 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.01.2019 13:56
Происшествия 16.01.2019 13:56
7307 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.01.2019 09:52
Происшествия 16.01.2019 09:52
1012 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.01.2019 09:03
Происшествия 16.01.2019 09:03
887 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.01.2019 08:48
Происшествия 16.01.2019 08:48
1733 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 14:24
Происшествия 15.01.2019 14:24
1731 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 11:16
Происшествия 15.01.2019 11:16
1060 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 09:54
Происшествия 15.01.2019 09:54
436 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 09:04
Происшествия 15.01.2019 09:04
4467 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 13:12
Происшествия 14.01.2019 13:12
2236 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 12:32
Происшествия 14.01.2019 12:32
3137 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 11:38
Происшествия 14.01.2019 11:38
8494 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 09:58
Происшествия 14.01.2019 09:58
581 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.01.2019 21:47
Происшествия 13.01.2019 21:47
4205 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:57
В Волгограде виновника аварии на теплосетях наказали рублемСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде бизнес-махинация довела бывшего сотрудника суда до колонииСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде сотруднику военкомата светит 6 лет тюрьмы за взятку от призывникаСмотреть фотографии
16:56
Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области скупает бункеры для мусораСмотреть фотографии
16:51
«Единая Россия» ответила УФАС на письмо о криминализации в Волгограде рынка ритуальных услугСмотреть фотографии
16:02
Волгоградский облсуд оставил в силе приговор Ренату БулатовуСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде маршрутчики избили водителя автобусаСмотреть фотографии
15:34
Журналистов и блогеров пригласили в цифровое будущееСмотреть фотографии
15:22
Житель Волгоградской области поджег магазин за отказ дать продукты в долгСмотреть фотографии
14:51
В медучреждении Волгоградской области сменили главврачаСмотреть фотографии
14:37
Гололед-2019: количество травмированных волгоградцев увеличивается с каждым днемСмотреть фотографии
14:22
Двух жителей Волгоградской области осудили за попытку поджога двух катафалковСмотреть фотографии
13:56
Снежная стихия накрывает северо-восток Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгоградской области готовятся к ухудшению погодыСмотреть фотографии
13:35
«Сделал дело – работай смело»: в компании регоператора Волгоградской области объяснили трудоустройство бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:19
Волжан после трагедий со взрывом бытового газа в стране накрыла «психическая атака»Смотреть фотографии
12:18
В Волгограде сдали еще один долгострой Смотреть фотографии
12:05
Абоненты «МегаФона» в Новый год смотрели «Венома», «Простоквашино» и ездили за рубежСмотреть фотографии
11:08
Улицы Волгограда превратились в каток под водой Смотреть фотографии
10:41
Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцевСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде «накрылся» кооператив «Диамант»Смотреть фотографии
09:52
В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешеходаСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молокомСмотреть фотографии
20:34
Регоператор по обращению с отходами в Волгоградской области расписался в собственном бессилииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В Волгограде ликвидировали крупную аварию на теплотрассеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области цинично обманывают потребителей газаCмотреть видео
17:38
Волгоградские эксперты ОНФ поставили «двойку» мусорному регоператоруСмотреть фотографии
17:28
В 2018 году в Волгоградской области собрано 68,1 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
17:04
Жители глубинки Волгоградской области вручили прищепки и памперсы чиновникам-единороссам Смотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области стало больше больных педикулезом и СПИДомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 