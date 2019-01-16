В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешехода





Полицейские города Волжского задержали 60-летнего водителя, который сбил женщину-пешехода на улице Энгельса. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, "Лада Калина" наехала на женщину на нерегулируемом переходе, водитель скрылся с места аварии.

В отношении задержанного уже составлены административные материалы. Сбежавшему водителю грозит лишение прав и даже административный арест.