В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешехода

Происшествия 16.01.2019 09:52
379 0
16.01.2019 09:52
Полицейские города Волжского задержали 60-летнего водителя, который сбил женщину-пешехода на улице Энгельса. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, "Лада Калина" наехала на женщину на нерегулируемом переходе, водитель скрылся с места аварии.
В отношении задержанного уже составлены административные материалы. Сбежавшему водителю грозит лишение прав и даже административный арест.
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
23295 12
04.01.2019 13:23
16727 0
30.12.2018 11:03
12969 0
В Волгограде маршрутка на скорости «протаранила» троллейбус16.01.2019 09:03
Происшествия 16.01.2019 09:03
609 Обсудить
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молоком16.01.2019 08:48
Происшествия 16.01.2019 08:48
885 2 Обсудить
Житель Волгоградской области срубил 12 ясеней для теплицы15.01.2019 14:24
Происшествия 15.01.2019 14:24
1606 5 Обсудить
В Волгоградской области задержан водитель-наркоман c партией "дури"15.01.2019 11:16
Происшествия 15.01.2019 11:16
1010 2 Обсудить
За сутки в Волгограде сбили двух женщин на пешеходных переходах15.01.2019 09:54
Происшествия 15.01.2019 09:54
406 0 Обсудить
В Волгоградской области банда «лжегазовиков» обманывала пенсионеров15.01.2019 09:04
Происшествия 15.01.2019 09:04
4370 10 Обсудить
Житель Волгоградской области "затарился" для себя шестью сотнями бутылками поддельного алкоголя14.01.2019 13:12
Происшествия 14.01.2019 13:12
2203 1 Обсудить
В Волгограде ищут 17-летнюю девушку из Ростовской области14.01.2019 12:32
Происшествия 14.01.2019 12:32
3046 2 Обсудить
В Волгограде ужесточили приговор бывшему майору полиции за выдуманное дело14.01.2019 11:38
Происшествия 14.01.2019 11:38
8446 3 Обсудить
Женщину увезли в больницу с трассы в Волгоградской области14.01.2019 09:58
Происшествия 14.01.2019 09:58
550 0 Обсудить
В Камышине Волгоградской области из-за газовой колонки погиб мужчина13.01.2019 21:47
Происшествия 13.01.2019 21:47
4170 0 Обсудить
Полицейские разыскивают подозреваемых в поджоге лифтов в Волгограде13.01.2019 14:46
Происшествия 13.01.2019 14:46
5115 0 Обсудить
При тройном ДТП в Волгограде скончались три человека13.01.2019 11:45
Происшествия 13.01.2019 11:45
7606 0 Обсудить
Под Волгоградом водитель сбил на «зебре» двоих пешеходов13.01.2019 10:02
Происшествия 13.01.2019 10:02
4374 0 Обсудить
Тела двух человек обнаружены в сгоревшем доме на юге Волгограда13.01.2019 09:16
Происшествия 13.01.2019 09:16
6665 0 Обсудить
Реклама