Общество

В Волгограде ликвидировали крупную аварию на теплотрассе

Общество 15.01.2019 20:13
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15.01.2019 20:13


Специалисты закончили работы по устранению протечки на крупной тепловой магистрали диаметром 700 мм в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации города, в ходе восстановительных работ было принято решение заменить поврежденный фрагмент магистрали. О том, что сегодня утром часть домов на юге города осталась без тепла из-за порыва на теплотрассе, ИА «Высота 102» сообщало ранее. Уточняется, что течь на трубопроводе, пролегающей на улице Олимпийской, произошла из-за сильного износа трубы, проложенной 40 лет назад. На месте порыва сегодня в непрерывном режиме работали свыше 30 рабочих - сварщики, ремонтники, эксплуатационный персонал, а также 15 единиц специальной техники. Чтобы демонтировать фрагмент поврежденной трубы, специалистам пришлось сначала откачать порядка 600 кубометров воды. Затем старый участок сети был демонтирован и заменен.  В ближайшие часы тепло начнет поступать потребителям. 
В мэрии подчеркивают, что после запуска тепломагистрали в работу может потребоваться дополнительная регулировка сетей внутри жилых зданий. Это зона ответственности управляющих организаций.  Если батареи в квартирах волгоградцев останутся холодными, необходимо обращаться в свою управляющую организацию. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

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