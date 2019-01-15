



В настоящее время свыше 30 специалистов и 15 единиц спецтехники устраняют порыв, произошедший на теплотрассе диаметром 700 мм в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, данный трубопровод был построен более 40 лет назад, предварительная причина случившегося - старение металла. На объекте задействованы водооткачивающие машины, а также автокраны, экскаваторы и самосвалы.

Теплопровод, пролегающий на ул. Олимпийской в Красноармейском районе, берет начало от ведомственного источника — волгоградской ТЭЦ-2. С момента строительства на инженерной сети ни разу не проводилась реконструкция.

Чтобы привести в порядок поврежденную сеть, специалистам пришлось временно ограничить подачу коммунального ресурса в ряд многоквартирных домов и социальных учреждений заканальной части Красноармейского района. Вместе с тем руководители соцобъектов, а также обслуживающие жилой фонд управляющие организации предупреждены о проведении ремонтных работ, а также о необходимости отладить коммуникации внутри здании по окончании ремонта.

Чтобы оперативно возобновить подачу ресурса, бригады заменят поврежденный участок, в перспективе компания планирует полностью обновить фрагмент поврежденной теплотрассы.