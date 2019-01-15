Общество 15.01.2019 10:40
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15.01.2019 10:40
В настоящее время свыше 30 специалистов и 15 единиц спецтехники устраняют порыв, произошедший на теплотрассе диаметром 700 мм в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, данный трубопровод был построен более 40 лет назад, предварительная причина случившегося - старение металла. На объекте задействованы водооткачивающие машины, а также автокраны, экскаваторы и самосвалы.
Теплопровод, пролегающий на ул. Олимпийской в Красноармейском районе, берет начало от ведомственного источника — волгоградской ТЭЦ-2. С момента строительства на инженерной сети ни разу не проводилась реконструкция.
Чтобы привести в порядок поврежденную сеть, специалистам пришлось временно ограничить подачу коммунального ресурса в ряд многоквартирных домов и социальных учреждений заканальной части Красноармейского района. Вместе с тем руководители соцобъектов, а также обслуживающие жилой фонд управляющие организации предупреждены о проведении ремонтных работ, а также о необходимости отладить коммуникации внутри здании по окончании ремонта.
Чтобы оперативно возобновить подачу ресурса, бригады заменят поврежденный участок, в перспективе компания планирует полностью обновить фрагмент поврежденной теплотрассы.
Работы продолжатся до полной ликвидации течи, восстановление трубопровода планируется завершить до конца рабочего дня, после чего начнется постепенное заполнение систем теплоносителем. Для того, чтобы тепло поступило в каждую квартиру, обслуживающие многоквартирные дома организации должны провести регулировочные работы на внутридомовых сетях.
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