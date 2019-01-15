Общество 15.01.2019 20:34
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15.01.2019 20:34
Фото - 15 января 2019 года. Даргора, Волгоград.
Только Министерству обороны под силу зайти в область и быстро вывезти весь мусор. Об этом сегодня журналистам заявил врио генерального директора ООО «Управление отходами-Волгограда» Алексей Савенков. Вопрос корреспондента ИА «Высота 102» о причинах отсутствия техники и контейнерных площадок регоператора в ряде муниципальных районов области вызвал у Савенкова удивление. «Это сколько нужно сразу задействовать одновременно?.. Мы пока не являемся Министерством обороны, мы просто – «Управление отходами», которое будет выполнять свою задачу так, как нужно для Волгограда, для области, для государства», - ответил временный руководитель компании. Напомним, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области был определен 6 июня 2018 года. Таким образом, на подготовке к работе у компании было почти 7 месяцев. Мусорные тарифы, тем не менее, утверждены: жителям области придется платить за вывоз отходов полным рублем – независимо от того, справляется ли компания со своими обязанностями. Размер платы при этом по сравнению с прежними тарифами возрос – причем существенно.
Мусорный коллапс в Волгограде, случившийся в новогодние праздники, по словам Савенкова, произошел из-за недобросовестных предшественников регоператора. «Определенные компании бросили исполнять свои обязанности где-то с 20-х чисел (декабря, - прим. ред.). Получилось определенное накопление на площадках и плюс еще временный фактор январских праздников. Основная масса людей находилась в домах и производила только мусор. Поэтому пришлось усиливать свою работу. 560 точек накопления ТКО, образованных за праздники, мы ликвидировали», - заявил врио гендиректора «Управление отходами-Волгоград». Сколько еще таких точек предстоит расчистить – Савенков не знает, цифру назвать затруднился.
Не сразу ответил Савенков и на вопрос журналистов о том, сколько времени потребуется для устранения коллапса во дворах Волгограда. Сначала он заявил, что не готов сказать, потом все-таки решился озвучить прогноз. «Счет идет даже не на недели, а на дни», - заверил прессу представитель регоператора.
Проблем с нехваткой контейнеров у мусорного регоператора, по словам Алексея Савенкова, сегодня нет. Напомним, что во многих дворовых территориях Волгограда старые баки перед Новым годом прежние перевозчики забрали, а новые регоператор не поставил. В итоге жители многоэтажек и частного сектора сваливают пакеты с отходами прямо на землю. «У нас есть инспекция, которая работает над этими вопросами. Это ее задача найти те точки и тут же в диспетчерский пункт передать эту информацию, чтобы в срочном порядке это было устранено», - пояснил Савенков. Об этих точках регоператору хотят сообщить и сами жители. Однако дозвониться на «Горячую линию» компании невозможно.
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