Общество

В Волгоградской области УК - «грязнулю» оштрафовали на четверть миллиона рублей

Общество 15.01.2019 11:39
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15.01.2019 11:39


Штраф в размере 250 000 рублей назначен ООО "Родничок" за несоблюдение лицензионных требований при управлении двумя многоквартирными домами в рабочем поселке Городище. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Жильцы домов №38 и 42а по ул. Тимирязева пожаловались на ненадлежащее санитарное состояние подъездов, придомовой территории, а также на отсутствие доски объявлений для размещения информации, связанной с деятельностью управляющей организации по управлению домом. В ходе внеплановой проверки, проведенной в отношении ООО "Родничок", информация подтвердилась. В подъездах многоквартирного дома № 38 по ул. Тимирязева обнаружены паутина на стенах, мусор на подоконниках, на придомовой территории также выявлено наличие бытового мусора. Аналогичные нарушения установлены при осмотре помещений подъездов многоквартирного дома № 42а. Кроме того, ни в подъездах, ни на придомовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. Тимирязева в не были установлены доски объявлений с информацией, связанной с деятельностью по управлению многоквартирным домом.
В отношении управляющей организации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ – за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Размер административного штрафа составил 250 000 рублей.

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