Общество 15.01.2019 11:39
1420 3
15.01.2019 11:39
Штраф в размере 250 000 рублей назначен ООО "Родничок" за несоблюдение лицензионных требований при управлении двумя многоквартирными домами в рабочем поселке Городище. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Жильцы домов №38 и 42а по ул. Тимирязева пожаловались на ненадлежащее санитарное состояние подъездов, придомовой территории, а также на отсутствие доски объявлений для размещения информации, связанной с деятельностью управляющей организации по управлению домом. В ходе внеплановой проверки, проведенной в отношении ООО "Родничок", информация подтвердилась. В подъездах многоквартирного дома № 38 по ул. Тимирязева обнаружены паутина на стенах, мусор на подоконниках, на придомовой территории также выявлено наличие бытового мусора. Аналогичные нарушения установлены при осмотре помещений подъездов многоквартирного дома № 42а. Кроме того, ни в подъездах, ни на придомовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. Тимирязева в не были установлены доски объявлений с информацией, связанной с деятельностью по управлению многоквартирным домом.
В отношении управляющей организации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ – за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Размер административного штрафа составил 250 000 рублей.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49322 5
23.12.2018 18:24
59305 53
29.12.2018 16:32
28924 2
Мусорный вопрос в повестке заседания общественной палаты Волгоградской области вызвал аншлаг (он-лайн трансляция)15.01.2019 14:51
В Волгоградской области из-за нарушений временно закрыли стоматологическую поликлинику15.01.2019 14:13
Жители Дар-горы в Волгограде кричат «Ау!» мусорному регоператору15.01.2019 11:52
В Волгограде новогодние елки пустили в дело15.01.2019 11:18
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварии15.01.2019 10:40
В Волгограде внутридворовые проезды из-за наледей превратились в «стиральные доски»14.01.2019 17:14
Я б в чиновники пошел: 15 кандидатов подали документы в кадровый резерв мэрии Волгограда14.01.2019 16:16
Пятеро жителей Волгоградской области стали миллионерами, выиграв в лотерею14.01.2019 15:45
Гололед на улицах Волгограда изувечил десятки горожан14.01.2019 15:39
В Волгоградской области определили места для крещенских купаний14.01.2019 15:23
В Волгоградской области объявили "охоту" за лже-газовиками после трагедии в Ростовской области14.01.2019 12:31
Под Волгоградом впервые проведут показные летные учения14.01.2019 10:31
В Волгограде не докрасили фасады домов к ЧМ-201814.01.2019 10:30
На рокадной дороге в Волгограде недосчитались травы13.01.2019 19:44
Качество уборки 90% дворов Волгограда удовлетворило жилинспекцию13.01.2019 15:53
Реклама