В Волгограде не докрасили фасады домов к ЧМ-2018





Нарушения при реализации программы капремонта фасадов домов и замены лифтового оборудования в рамках подготовки города к ЧМ-2018 были выявлены КСП Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет палаты, по итогам реализации программы за 2016-2018 годы была изготовлена проектно-сметная документация для замены 18 лифтов и введено в эксплуатацию 4 лифта, разработаны проекты для капремонта фасадов 55 домов, выполнен капремонт фасадов 38 домов. Однако расходы бюджета как в части замены лифтового оборудования, так и в части обновления фасадов ревизоры посчитали неэффективными. В частности, департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда предоставил неполные и частично недостоверные данные о ходе реализации программы, например, в программе отсутствовали два дома, где был выполнен капремонт фасадов в 2018 году. При этом управляющая компания Центрального района не обеспечила контроль качества выполненных работ. Материалами проверки теперь займется прокуратура Волгограда.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что несколько домов, расположенных рядом с «Волгоград Ареной» на проспекте Ленина, пришлось перекрашивать уже после проведения чемпионата мира по футболу – краска на фасадах вздулась и стала отлетать.



