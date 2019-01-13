В Волгограде дороги спасают от обледенения

Общество 13.01.2019 12:39
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13.01.2019 12:39
За ночь на городские дороги сотрудники дорожно-коммунальных служб нанесли 600 тонн противогололедных реагентов. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.
Ночью на дорогах областного центра работали порядка 65 единиц спецтехники, в том числе 45 комбинированных дорожных машин. Вследствие резкого повышения температуры наружного воздуха до плюсовых показателей снежные осадки превратились в дождь. Через несколько часов оттепель сменилась морозом, и дорожно-коммунальные службы оперативно перешли на обработку дорог и тротуаров реагентами. Для предотвращения образования новой наледи на расчищенных накануне городских магистралях было израсходовано около 600 тонн песко-соляной смеси. Кроме того, продолжилась уборка улиц и тротуаров ото льда: за ночную рабочую смену вывезено порядка 400 кубометров снежной каши и наледи.
Работы по обработке и расчистке на автодорогах продолжаются в круглосуточном режиме. Днем в уборке задействованы погрузчики, самосвалы и трактора-щетки.
Бригады муниципальных обслуживающих организаций обрабатывают и расчищают внутригородские автодороги во всех районах, а также тротуары, парковочные карманы и остановочные пункты. Ведутся работы по уборке снежных валов, сформированных для вывоза накануне.
Фото пресс-службы мэрии Волгограда
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