В Волгоградской области похолодает

Общество 07.01.2019 16:35
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07.01.2019 16:35
Понижение температуры воздуха до минус 22ºС ожидается предстоящей ночью в отдельных районах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. По прогнозам, составленным на основе информации синоптиков, 8 января в регионе местами ожидается небольшой снег, туман и изморозь. Ночная температура воздуха ночью -17...-22ºС, местами -10…-15ºС, днем -12...-17ºС, местами -6...-11ºС.
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