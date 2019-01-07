Общество

Ночь на Рождество выдалась беспокойной для дорожников Волгоградской области

Общество 07.01.2019 13:35
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07.01.2019 13:35


173 единицы техники, в том числе 86 дорожных комбинированных машин, 36 погрузчиков, 24 автогрейдера, 14 бульдозеров были задействованы в расчистке проезжей части региональных автодорог от снега и наледи. Количество техники было увеличено на четверть в ночь на 7 января в связи с усилением осадков и низовой метелью, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. 
На региональные дороги было отсыпано 1233 тонны противогололедных материалов. По данным ФГУ Упрдор Москва – Волгоград, в работах на участках федеральных трасс, проходящих по территории Волгоградской области, были задействованы 65 единиц техники, израсходовано 660 тонн песко-соляной смеси.
Особое внимание специализированных служб региона было сконцентрировано на участках дорог в Николаевском, Палласовском и Старополтавском районах, где за несколько последних дней выпало наибольшее количество осадков. В работах по обеспечению безопасного проезда на межмуниципальных автодорогах, беспрепятственного выезда транспорта на трассу из населенных пунктов задействована техника из дорожного фонда и из резерва сельских поселений. Продолжает расчистка обочин дорог.
Фото сайта администрации Волгоградской области. 

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