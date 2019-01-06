



Православные христиане встречают Рождество Христово — во всех храмах волгоградского региона началось всенощное бдение. Как сообщает администрация региона, губернатор Андрей Бочаров, заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Горняков, глава Урюпинского муниципального района Александр Феронов и глава администрации городского округа — город Урюпинск Юрий Хорошеньков посетили праздничное богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Вечернюю рождественскую службу для сотни прихожан провел Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.









Покровский кафедральный храм города Урюпинска был возведен на средства местного казачества 227 лет назад на месте деревянной церкви, построенной в 1717 году. В 20-х годах прошлого века его пытались переделать в кинотеатр, однако во время Великой Отечественной войны храм снова вернулся в религиозную общину Русской Православной церкви. Сегодня здесь продолжаются работы по реконструкции — для богослужений используется только алтарная часть. Средства собирают всем миром. Главная святыня, находящаяся в храме, — особо почитаемая чудотворная Урюпинская икона Пресвятой Богородицы. С ней ежегодно совершается Крестный ход по Епархии.



