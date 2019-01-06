Общество

Хоровод и велопарад: Волгоград продолжает отмечать Новый год

Общество 06.01.2019 05:16
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06.01.2019 05:16


Зимние спортивные игры «#Вместе теплее» пройдут сегодня на главной площади Волгограда – площади Павших борцов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в полдень самые активные горожане соберутся у главной елки, чтобы продолжить празднование Нового года.
«Гвоздем» спортивной программы-2019 станет велопарад. Он стартует в 15.00 от площади перед театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Учитывая непростые погодные условия, крутить педали, видимо, будет непросто. Однако поклонников этого вида спорта непогодой не запугаешь. Традиционно велопарад собирает сотни участников, которые организованной колонной проезжают до центра города. Напомним, что цель этого мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. 
А вечером, 6 января, у главной елки пройдет фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством». Желающие смогут принять участие в праздничных колядках, рождественских гаданиях и сделать зимние снимки с собаками породы хаски в праздничной фотозоне. На главной сцене свои таланты покажут лучшие творческие коллективы города. Главным событием станут конкурсы хороводов.
Напомним, в течение всех новогодних праздников у главной городской елки для волгоградцев подготовлена ежедневная развлекательная программа, работают детские аттракционы-карусели и тематические фотозоны с главными атрибутами праздника, «Резиденция Деда Мороза». 

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