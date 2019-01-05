Они такие разные: центр Волгограда «захватили» снеговики (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 05.01.2019 16:18
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05.01.2019 16:18
Пластиковые бутылки и мишура, картон и вата – эта малая часть тех подручных материалов, которые пошли на изготовление снеговиков в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», порядка 140 удивительных новогодних персонажей, созданных умелыми руками их хозяев, увидели сегодня горожане и гости города на фестивале арт-скульптур «Снеговик-2019». Увлекательное мероприятие состоялось на главной площади города. О том, как центр Волгограда на несколько часов оказался во власти очаровательных снеговиков – в фоторепортаже информагентства.
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