В преддверии Рождества инспекторы МЧС пошли в храмы Волгоградской области

Общество 05.01.2019 13:56
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05.01.2019 13:56
Инспекторы Государственного противопожарного надзора в преддверии празднования Рождества Христова проводят профилактические мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в религиозных учреждениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, специалисты проверяют наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние первичных средств пожаротушения и соответствующую документацию, в которой указан порядок действий во время экстренных ситуаций.
Инспекторы МЧС России оказывают помощь настоятелям и работникам храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан. Сотрудники ведомства рассказывают о самых распространённых источниках возгораний, о правилах пожарной безопасности и напоминают о необходимости свободного доступа к запасным выходам из религиозных учреждений. Также, спасатели проверяют практические знания и отрабатывают порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.
Помимо надзорных мероприятий, в период проведения рождественских богослужений, у церквей и храмов будет организовано дежурство сотрудников пожарного надзора и пожарной охраны.
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