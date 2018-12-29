Президент освободил от должности прокурора Москвы

Общество 29.12.2018 16:32
1759 6
29.12.2018 16:32
Прокурор Москвы Владимир Чуриков освобожден от занимаемой должности. Об этом, как передает ИА "Высота 102", передают сегодня федеральные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру России.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Чурикова", - говорится в сообщении.
Напомним, что прокурором Москвы Чуриков, до этого в течение пяти лет возглавлявший прокуратуру Волгоградской области, был назначен указом президента в сентябре 2015 года.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57071 53
16.12.2018 12:32
31602 0
01.12.2018 17:48
23050 0
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу29.12.2018 15:36
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги года29.12.2018 14:32
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять лет29.12.2018 12:34
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугу29.12.2018 11:28
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину Апарину29.12.2018 11:17
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покой29.12.2018 11:16
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре Волгограда29.12.2018 10:01
Волгограду не хватает праздничного света28.12.2018 17:25
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказка28.12.2018 16:22
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвой28.12.2018 15:42
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробки28.12.2018 15:28
По югу Волгограда проедет новогодний трамвай желаний28.12.2018 14:51
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге Волгограда28.12.2018 13:39
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду Морозу28.12.2018 10:40
Стадион «Волгоград Арена» пропылесосят и отмоют за 118 миллионов рублей28.12.2018 10:24
Реклама