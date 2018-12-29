Общество

Президент освободил от должности прокурора Москвы

Общество 29.12.2018 16:32
1759 6
29.12.2018 16:32


Прокурор Москвы Владимир Чуриков освобожден от занимаемой должности. Об этом, как передает ИА "Высота 102", передают сегодня федеральные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру России.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Чурикова", - говорится в сообщении.
Напомним, что прокурором Москвы Чуриков, до этого в течение пяти лет возглавлявший прокуратуру Волгоградской области, был назначен указом президента в сентябре 2015 года.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
57071 53
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
31602 0
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
23050 0
Общество
29.12.2018 15:36
Общество 29.12.2018 15:36
525 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 14:32
Общество 29.12.2018 14:32
15208 9 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 12:34
Общество 29.12.2018 12:34
2842 1 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 11:28
Общество 29.12.2018 11:28
5856 6 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 11:17
Общество 29.12.2018 11:17
745 6 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 11:16
Общество 29.12.2018 11:16
8318 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 10:01
Общество 29.12.2018 10:01
3392 13 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 17:25
Общество 28.12.2018 17:25
6775 12 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 16:22
Общество 28.12.2018 16:22
3928 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 15:42
Общество 28.12.2018 15:42
2706 10 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 15:28
Общество 28.12.2018 15:28
3489 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 14:51
Общество 28.12.2018 14:51
622 10 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 13:39
Общество 28.12.2018 13:39
3957 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 10:40
Общество 28.12.2018 10:40
2689 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.12.2018 10:24
Общество 28.12.2018 10:24
3540 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:32
Президент освободил от должности прокурора МосквыСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области главу стройфирмы судят за уклонение от уплаты 100 млн рублей налоговСмотреть фотографии
14:32
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги годаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Замгубернатора Волгоградской области по социальным вопросам покинула кабинет на пр. Ленина Смотреть фотографии
13:26
На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде бывший участковый стал миллионером за счет сослуживцевСмотреть фотографии
12:34
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять летСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Волгоградский «Прудбой» признан лучшим полигоном России
11:28
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину АпаринуСмотреть фотографии
11:16
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покойСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские полицейские изъяли более 20 килограммов «икры красного цвета»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде пострадала пожилая пассажирка автобусаСмотреть фотографии
10:01
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
В Волгоградской области утверждены новые тарифы на электроэнергию для населения в 2019 году Смотреть фотографии
09:58
В новогодние каникулы больницы Волгоградской области будут работать в особом режимеСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень Cмотреть видео
17:25
Волгограду не хватает праздничного светаСмотреть фотографии
17:21
Волгоградец самовольно перекрыл доступ к Волго-Донскому судоходному каналуСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказкаСмотреть фотографии
15:42
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвойСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде из-за увольнения беременной воспитательницы завели уголовное дело Смотреть фотографии
15:28
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробкиСмотреть фотографии
14:38
Рейтинг неплательщиков: Волгоградская элита входит в новый год с долгамиСмотреть фотографии
13:39
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области назвали лучших спортсменов и командыСмотреть фотографии
12:15
«Сады Придонья» вкладывают серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйстваСмотреть фотографии
11:26
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Безработная из Волгограда надолго запомнит предновогоднюю поездку в Москву
Реклама
Реклама
 