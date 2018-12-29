Президент освободил от должности прокурора Москвы





Прокурор Москвы Владимир Чуриков освобожден от занимаемой должности. Об этом, как передает ИА "Высота 102", передают сегодня федеральные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру России.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Чурикова", - говорится в сообщении.

Напомним, что прокурором Москвы Чуриков, до этого в течение пяти лет возглавлявший прокуратуру Волгоградской области, был назначен указом президента в сентябре 2015 года.



